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18 мая • обновлено в 15:51
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/ Жизнь столицы

Как контролируют въезд фур в Киев: Кличко рассказал о взвешивании

1.7т
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С 18 мая ограничили въезд фур в Киев, а для отслеживания их веса было запущено пять автоматических комплексов габаритно-весового контроля.

Об этом мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил во время брифинга 18 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что Киев в последнее время сковывают большие пробки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Так, с сегодняшнего дня мы ограничили въезд в столицу крупногабаритного и большегрузного транспорта. Ограничения будут действовать утром с 7:00 до 10:00 часов и вечером с 17:00 до 20:00", – напомнил мэр Киева.

Кличко рассказал, как контролируют въезд фур в Киев. Иллюстрация

Кличко рассказал, как контролируют въезд фур в Киев. Иллюстрация

"Относительно контроля веса таких авто, то несколько дней назад мы совместно с Министерством инфраструктуры и Государственной службой Украины по безопасности на транспорте запустили пять автоматических комплексов габаритно-весового контроля. Они круглосуточно работают на всех въездах в столицу", – подчеркнул Кличко.

Так, по его словам, уже первые дни их работы показали, что в среднем 20% фур направляются в Киев со значительной перегрузкой.

"Поэтому круглосуточная работа таких комплексов – важный шаг, чтобы Киев был закрыт для недобросовестных перевозчиков. Постоянный контроль и штрафы заставят их не ехать через город. Для нас это важно, потому что перегруженные фуры разбивают наши дороги. В частности, и новые", – добавил глава столицы.

Он также отметил, что летом эта проблема вдвойне актуальна, поскольку во время жары дороги еще больше "страдают" от грузовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко во время брифинга обратился к полиции с требованием проверить все ночные клубы столицы, ведь некоторые из них открылись без разрешения во время карантина, введенного из-за COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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