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15 апреля • обновлено в 17:40
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Как коммунальщики Киева решили "воспользоваться" карантином: появилось видео

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В Киеве коммунальная коропорация "Киевавтодор" решила "воспользоваться" карантином из-за коронавируса COVID-19 и отремонтировать дороги, тротуары.

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Об этом узнал журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк. Коммунальщики начали такие ремонты во всем городе, а на видео удалось снять Оболонский и Дарницкий районы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, "Киевавтодор" решил воспользоваться тем, что во время карантина на дорогах столицы Украины уменьшился автомобильный трафик. Таким образом коммунальщики с минимальным дискомфортом для киевлян начали ремонтировать дороги и тротуары.

В Киеве коммунальщики решили "воспользоваться" карантином

В Киеве коммунальщики решили "воспользоваться" карантином

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Позже его продлили. Предварительный срок окончания карантина – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Автор
Вероника Ковбасюк, Вячеслав Буткалюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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