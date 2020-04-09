Как Киев закрывали на карантин из-за эпидемий в разные периоды истории: впечатляющие данные

После того, как в Украине, а в том числе и в Киеве, ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 начали появляться споры о том, насколько строгим он должен быть и вообще нужны ли эти ограничительные меры.

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В истории столицы неоднократно случались эпидемии, тогда часто прибегали к жесткому карантину, но иногда его вообще не вводили, говорится в блоге писателя, краеведа Станислава Цалика для ВВС Украина.

Подол после эпидемии чумы Фрагмент картины М. Сажина "Пейзаж со Щекавици"/Станислав Цалик

Эпидемия чумы

Так, 2 сентября 1770 года Киевский магистрат был уведомлен о том, что в одной семье на Подоле умерли сразу трое мужчин, а также женщина в соседнем доме. Выяснилось, что причиной стала чума. Сын хозяйки дома вернулся из-за границы с высокой температурой и заразил родственников.

О чуме сообщили в Петербург. Людей, контактировавших с умершими принудительно отправили на карантин на Труханов остров, у опустевших домов поставили охрану. В то же время жители Подола продолжали свободно передвигаться по Киеву, и за десять дней болезнь обнаружили в центре, а еще через неделю – на Печерске.

Тогда российская императрица Екатерина II назначила генерал-майора князя Платона Мещерского уполномоченным по ликвидации чумы и поручила "спасать" город. Ее посланцы не поехали в сам Киев, а руководили на расстоянии. Трое генералов выдавали приказы, не согласовывая свои действия друг с другом.

В результате Подол окружили войсками со значительным опозданием. А люди прекратили сообщать о новых больных, чтобы не попасть на карантин. Мертвых тайно ночью хоронили во дворах или выбрасывали трупы под чужие заборы.

Также жители города не понимали, зачем здоровых людей, родственников больного, изолировать на острове, а власти ничего не объясняли. Поэтому киевляне вышли протестовать с требованием не отправлять их на Труханов остров, а еще свободно передвигаться по Киеву. Людям пообещали удовлетворить требования. Совсем скоро с острова вернули около 300 человек.

В конце ноября 1770-го года эпидемия начала ослабевать, а в феврале следующего года завершилась. Но через месяц вспыхнула вторая волна – в пригороде, где солдаты нелегально продавали одежду умерших. Чума 1770-1771 годов унесла жизни около 4 тысяч киевлян.

Эпидемия "испанки"

В 1918 году Киеву грозила эпидемия "испанки". Смертельная болезнь "косила" Западную Европу, а в конце августа появилась недалеко от города. В Киевском уезде в то время уже заболели 1262 человека, из них – 201 умер. В сентябре эпидемия охватила и другие уезды Киевской губернии.

Инфекция быстро попала и в сам Киев. По официальной статистике 26 сентября в городе было 126 случаев "испанки" – именно столько человек были госпитализированы в Александровскую больницу.

Киев закрыли на въезд, а беженцев поместили на Лукьяновке в концентрационном лагере (он был местом обсервации), где раньше держали больных тифом и холерой. Пустой железнодорожный вокзал приспособили под лазарет. Каждая киевская больница выделила отдельное помещение для пациентов с "испанкой". В городе открылись пункты дежурства врачей, куда могли обратиться те, кто обнаружил у себя симптомы вируса. Дворникам приказали держать подконтрольную территорию в особой чистоте.

Но одновременно со страниц газет исчезли любые сообщение о распространении вируса в Киеве. А город продолжал жить в привычный образ: по улицам свободно передвигались люди, работали магазины, парикмахерские и мастерские, выходили газеты, были открыты музеи и театры.

Врач Иван Загорский, который в 1918 году заведовал городскими дезинфекционными станциями, сообщал в отдел народного здоровья, что имеет в расположении информацию о десятках новых случаев "испанки" ежедневно. Из рапорта медика историки сделали предположение о реальных потерях Киева – около 10 тысяч смертей. Но, смотря на население города, смертность от испанки составила 1,5%,, что 15-20 раз меньше, чем в европейских столицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев, где зафиксированы сотни случаев заражения коронавирусом COVID-19, уже много раз сталкивался с опасными болезнями, но город всегда одолевало их. Например, в начале прошлого века наибольшей угрозой была эпидемия холеры.