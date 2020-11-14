"Люди умирают, а вы работаете!" Как в городах Украины проходит локдаун выходного дня. Фото и видео

Карина Бондаренко Общество 12:27, 14.11.2020 Обновлено: 13:26, 14.11.2020

В субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Так, по всей стране должны были открыться только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Остальные магазины, фуд-корты, развлекательные зоны в ТРЦ, кинотеатры, театры и спортзалы – закрыть свои двери до понедельника.

Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.

OBOZREVATEL следит за соблюдением карантинных ограничений по всей стране

Первые нарушители карантина в Киеве

В торгово-развлекательных центрах утром открылись только супермаркеты. Все заведения общественного питания закрыты или работают на вынос.

В ТЦ работает только продуктовый магазин.
Покупателей практически нет.
Магазины одежды в Киеве закрыты.

Сеть гипермаркетов "Эпицентр" после скандала с "72-часовой пятницей" все-таки закрыла двери для покупателей на выходные. В одном из магазинов на Братиславской, 11 люди выстроились в очередь на выдачу интернет-заказов. Возле входа дежурила полиция, правоохранители делали замечания покупателям без защитных масок.

Возле входа дежурит полиция.
Люди выстроились в очередь.
Некоторые пришли без масок.

Однако в сети сообщили о первых нарушителях карантинных ограничений. Так, полицейские "поймали" столичное кафе на площади Льва Толстого, которое работало в субботу в обычном режиме.

В Днепре рестораны и кафе открыто заявили о работе

В Днепре большинство заведений общественного питания сообщили в социальных сетях о работе исключительно на вынос, однако несколько кафе и ресторанов продолжили работать в обычном режиме.

Так, One Dollar Bar и Comics Place в субботу открыли двери для гостей. Это вызвало неоднозначную реакцию в сети. Днепряне возмутились тем, что ограничения распространяются не на всех. Нашлись и те, кто обрадовались работе заведений.

"Люди умирают, а вы работаете", "А как же карантин выходного дня? Для вас правила не писаны?!", "Ура, хоть будет где посидеть", – пишут в комментариях под публикацией One Dollar Bar в Instagram.

Заведение проигнорировало постановление Кабмина.
dollar.dp в Instagram
Скриншот.
dollar.dp в Instagram
Скриншот.
dollar.dp в Instagram
Скриншот.
dollar.dp в Instagram
Заведение проигнорировало ограничения.
comics.place в Instagram

Кроме того, карантин выходного дня проигнорировал огромный торгово-выставочный комплекс "Славянский". Продавцы магазинов отметили, что работают в субботу и воскресенье в обычном режиме.

"Славянка" в Днепре работает.
Яндекс

В Харькове тоже нарушили карантин

В Харькове карантин выходного дня проигнорировали на одном из рынков. В субботу на местной "барахолке" собрались сотни людей. Большинство из них – даже без защитных масок или респираторов.

Барахолка в Харькове работает.
Труха Харьков в Telegram
Сотни людей пришли без масок.
Труха Харьков в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.

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