"Люди умирают, а вы работаете!" Как в городах Украины проходит локдаун выходного дня. Фото и видео
В субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Так, по всей стране должны были открыться только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Остальные магазины, фуд-корты, развлекательные зоны в ТРЦ, кинотеатры, театры и спортзалы – закрыть свои двери до понедельника.
Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.
OBOZREVATEL следит за соблюдением карантинных ограничений по всей стране
Первые нарушители карантина в Киеве
В торгово-развлекательных центрах утром открылись только супермаркеты. Все заведения общественного питания закрыты или работают на вынос.
Сеть гипермаркетов "Эпицентр" после скандала с "72-часовой пятницей" все-таки закрыла двери для покупателей на выходные. В одном из магазинов на Братиславской, 11 люди выстроились в очередь на выдачу интернет-заказов. Возле входа дежурила полиция, правоохранители делали замечания покупателям без защитных масок.
Однако в сети сообщили о первых нарушителях карантинных ограничений. Так, полицейские "поймали" столичное кафе на площади Льва Толстого, которое работало в субботу в обычном режиме.
В Днепре рестораны и кафе открыто заявили о работе
В Днепре большинство заведений общественного питания сообщили в социальных сетях о работе исключительно на вынос, однако несколько кафе и ресторанов продолжили работать в обычном режиме.
Так, One Dollar Bar и Comics Place в субботу открыли двери для гостей. Это вызвало неоднозначную реакцию в сети. Днепряне возмутились тем, что ограничения распространяются не на всех. Нашлись и те, кто обрадовались работе заведений.
"Люди умирают, а вы работаете", "А как же карантин выходного дня? Для вас правила не писаны?!", "Ура, хоть будет где посидеть", – пишут в комментариях под публикацией One Dollar Bar в Instagram.
Кроме того, карантин выходного дня проигнорировал огромный торгово-выставочный комплекс "Славянский". Продавцы магазинов отметили, что работают в субботу и воскресенье в обычном режиме.
В Харькове тоже нарушили карантин
В Харькове карантин выходного дня проигнорировали на одном из рынков. В субботу на местной "барахолке" собрались сотни людей. Большинство из них – даже без защитных масок или респираторов.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.