Как Киев на карантине празднует День победы над нацизмом: эксклюзивные кадры
В субботу, 9 мая, в Киеве проходят мероприятия, посвященные Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, столичная полиция и военные Нацгвардии взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции. В частности, территорию парка, где установлен Вечный огонь.
Людей пропускают к Вечному огню небольшими группами и с соблюдением дистанции. Не всем это нравится, но признают, что на карантине нужно соблюдать меры предосторожности.
"Нужно быть осторожными, соблюдать режим. Чтобы после Дня победы выйти здоровыми и благополучными и продолжать свое дело победы", – рассказала пенсионерка Александра Романчикова.
Добавим, что место перед Вечным огнем обрабатывают спецсредством, чтобы не допустить распространения COVID-19.
В полиции отметили, что никаких конфликтов не возникало, люди группами проходят к Вечному огню. Также на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с людьми по соблюдению карантина и запрете использования символики тоталитарных режимов.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.