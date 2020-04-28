Киев в мае выходит из карантина: что разрешат на первом этапе

Мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19, в столице Украины. Он начнется с 12 мая, если до того времени не будет резкого увеличения количества заболевших.

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Об этом Кличко рассказал во время онлайн-брифинга 28 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, на первом этапе в Киеве будет разрешена работа продовольственных магазинов площадью до 300 квадратных метров с требованием присутствия не более одного человека на 10 квадратных метров и обязательной санитарной обработкой помещений дважды в день. Вместе с тем крупные ТРЦ на первом этапе открываться не будут.

Карантин в Киеве

Также могут начать работу парикмахерские и салоны красоты – не более 1 клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки места после каждого клиента.

Заработают и кофейни и рестораны (на вынос, с требованием санитарной обработки помещения дважды в день), временные сооружения (с запретом потребления пищи и напитков на месте), ателье, места бытовых услуг, адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы (с соблюдением требования не более одного человека на 10 кв. м.), автокинотеатры.

Кроме того, откроют парки и скверы. Там можно будет находиться группами не более двух человек.

Начнут работу рынки, если их откроет правительство.

Во всех учреждениях и на предприятиях:

обязательная термометрия сотрудников и посетителей;

обязательные правила безопасности;

если клиент без маски – его или не впускают в помещение, или это ответственность поставщика услуг (он должен обеспечить клиента маской).

На первом этапе послаблений закрытыми останутся:

школы;

детские сады;

детские площадки;

спортивные площадки;

прибрежные зоны отдыха.

Ослабление ограничений по их посещению будет следующим этапом.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

В то же время метро в столице откроется по решению правительства. Работу пригородного транспорта в правительстве пообещали восстановить в первую очередь.

В публичных местах все киевляне и в дальнейшем будут обязаны соблюдать правила безопасности и быть в масках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии Петропавловской Борщаговки Киевской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.