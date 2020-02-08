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9 февраля • обновлено в 03:01
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Как изменился центральный вокзал в Киеве: в сети сравнили прошлое и реальность

6.4т
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В сети появилось архивное фото центрального железнодорожного вокзала Киева в 1993 году.

Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть снимки с вокзала в разные годы и оценить, как изменилась локация (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Вокзал – 1935 год

Вокзал Киева в 1935 году

Вокзал Киева в 1935 году

Аlyoshin.ru

Вокзал – 1970-е годы

Вокзал Киева в 1970-х годах

Вокзал Киева в 1970-х годах

Аlyoshin.ru

Вокзал – 1989 год

Вокзал Киева в 1989 году

Вокзал Киева в 1989 году

Оktv.ua

Новости
"Цирк моего детства!" Появились впечатляющие архивные фото центра Киева

Вокзал – 1993 год

Вокзал Киева в 1993 году

Вокзал Киева в 1993 году

Клуб коренного киевлянина

Вокзал – 2000-е годы

Вокзал Киева в 2000-х годах

Вокзал Киева в 2000-х годах

небоскреб

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились впечатляющие фото Киева в 1980-х годах. Они растрогали местных жителей, которые начали бурно комментировать пост.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же поганый Советский Союз!!! До сих пор вокзал стоит...
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Карпов Стас
Карпов Стас
Можно сравнить Центральный вокзал в Киеве и Киевский в Москве. Сравнение явно не в пользу первого
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