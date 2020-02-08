Как изменился центральный вокзал в Киеве: в сети сравнили прошлое и реальность

В сети появилось архивное фото центрального железнодорожного вокзала Киева в 1993 году.

Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть снимки с вокзала в разные годы и оценить, как изменилась локация (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Вокзал – 1935 год

Вокзал Киева в 1935 году Аlyoshin.ru

Вокзал – 1970-е годы

Вокзал Киева в 1970-х годах Аlyoshin.ru

Вокзал – 1989 год

Вокзал Киева в 1989 году Оktv.ua

Вокзал – 1993 год

Вокзал Киева в 1993 году Клуб коренного киевлянина

Вокзал – 2000-е годы

Вокзал Киева в 2000-х годах небоскреб

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились впечатляющие фото Киева в 1980-х годах. Они растрогали местных жителей, которые начали бурно комментировать пост.

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