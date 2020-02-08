Как изменился центральный вокзал в Киеве: в сети сравнили прошлое и реальность

В сети появилось архивное фото центрального железнодорожного вокзала Киева в 1993 году.
Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть снимки с вокзала в разные годы и оценить, как изменилась локация (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Вокзал – 1935 год
Вокзал Киева в 1935 году
Аlyoshin.ru
Вокзал – 1970-е годы
Вокзал Киева в 1970-х годах
Аlyoshin.ru
Вокзал – 1989 год
Вокзал Киева в 1989 году
Оktv.ua
Вокзал – 1993 год
Вокзал Киева в 1993 году
Клуб коренного киевлянина
Вокзал – 2000-е годы
Вокзал Киева в 2000-х годах
небоскреб
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились впечатляющие фото Киева в 1980-х годах. Они растрогали местных жителей, которые начали бурно комментировать пост.
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