Как и сколько будут действовать льготы на коммуналку в Киеве: Кличко дал разъяснения

Льготный период оплаты за коммунальные услуги в Киеве продлится до конца карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 13 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, это не значит, что за коммунальные услуги не нужно платить вообще (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Решение о льготном периоде оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер. У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца", – подчеркнул Кличко.

Льготы на коммуналку в Киеве. Иллюстрация

"Из-за ограничительных мероприятий в городе резко упал уровень оплаты. Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%. По сравнению с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги", – добавил глава города.

Он отметил, что эти средства очень нужны городу. Дело в том, что они расходуются, в том числе, и на заработную плату для работников коммунальных предприятий, а еще на горючее для коммунальной техники и другие нужды.

Кличко подчеркнул, что сейчас есть большой выбор сервисов, с помощью которых можно оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома.

"Большая просьба к тем, кто уже платит онлайн: в личном кабинете вы можете зарегистрировать несколько адресов и оплатить также за своих родителей, бабушек и дедушек, которые не пользуются онлайн-сервисами", – заявил мэр Киева.

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