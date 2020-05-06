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6 мая • обновлено в 22:55
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Как будет работать транспорт в Киеве после смягчения карантина: Кличко озвучил план

8.9т
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Наземный общественный транспорт в Киеве будет работать минимум до 22 мая в ограниченном режиме, а метро смогут открыть только после разрешения Кабинета министров.

Об этом заявил на брифинге в среду, 6 мая, мэр Киева Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он подчеркнул, что пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь – с началом послаблений ограничительных мер.

Как будет работать транспорт в Киеве после 11 мая: Кличко озвучил план

Как будет работать транспорт в Киеве после 11 мая: Кличко озвучил план

nashkiev.ua

"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", – пояснил мэр столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине метро будет открываться по мере послабления карантинных мер, чтобы избежать риска инфицирования COVID-19.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина
Тег
карантин
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Кияни Жизнь столицы

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