Кабмин определился с планом празднования Дня Независимости в Киеве

Кабмин утвердил план празднования 29-й годовщины Независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа, в том числе и в Киеве.

Соответствующее решение было принято на заседании 19 августа. В этом году главные празднования будут проходить не на Крещатике и Майдане Незалежности, как это происходит обычно, а на Михайловской и Софийской площадях.

Из-за карантина обязательным условием при проведении мероприятий будет соблюдение противоэпидемических требований и норм.

Какие мероприятия будут в Киеве:

На сайте Киевской городской государственной администрации уже опубликовали расписание мероприятий в столице.

С 20 августа по 4 сентября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет работать фотовыставка ко Дню Независимости Украины "Украина моя".

С 20 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская" будет проходить Международный мультидисциплинарный некоммерческий и социально направленный фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

23 августа в парке имени Тараса Шевченко проведут творческий фестиваль "С Украиной в сердце".

24 августа пройдет видеоэкскурс "Украина, ты нужна мне" в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей г. Киева.

24 августа также будет проходить парусная регата "День Независимости" – соревнование среди крейсерско-гоночных яхт.

Уже открылась и продлится до 30 августа выставка "Украина: путь в будущее" в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия".

С 21 августа по 20 ноября на Майдане Незалежности пройдет длительный выставочный проект ко Дню Героев Небесной Сотни "Век несокрушимых".

23 августа у здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36) и в районах города состоятся торжественные церемонии поднятия государственного флага Украины.

24 августа проведут молебны за Украину и украинский народ. В районах города в этот день возложат цветы к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников АТО и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Ко Дню Государственного Флага Украины и 29-й годовщины независимости Украины 24 августа запланированы торжественные мероприятия с участием руководства государства и города.

Накануне в столице откроют флагшток для самого высокого, главного флага Украины, а центральную часть города украсят праздничной иллюминацией.

Также 23-24 августа возможно временное ограничение движения транспортных средств на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины 24 августа 2020 года.