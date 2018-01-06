УкрEngРус

Из фильма ужасов? В центре Киева поселился автомонстр

3.6тЧитать новость на украинском

В Киеве на Софийской площади появился шестиколесный автомобиль со странным дизайном.

Об этом сообщает "Информатор".

Машина напоминает персонаж из фильма ужасов "Чужой".

"Информатор"

"Информатор"

Ее сделал житель Киевской области Владимир и пригнал в столицу.

"Информатор"

"Информатор"

6,5-метровое чудовище на колесах, украшенное яркой иллюминацией, сразу же привлекает внимание прохожих.

Новости
"Праздник не по карману": сколько стоит отдых возле главной елки Украины

"Информатор"

"Информатор"

Horror-авто будет стоять на площади круглосуточно до 7 января.

"Информатор"

Как сообщал "Обозреватель", ранее сеть рассмешил угон элитного авто в Киеве.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости