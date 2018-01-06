Из фильма ужасов? В центре Киева поселился автомонстр

В Киеве на Софийской площади появился шестиколесный автомобиль со странным дизайном.

Об этом сообщает "Информатор".

Машина напоминает персонаж из фильма ужасов "Чужой".

"Информатор"

"Информатор"

Ее сделал житель Киевской области Владимир и пригнал в столицу.

"Информатор"

"Информатор"

6,5-метровое чудовище на колесах, украшенное яркой иллюминацией, сразу же привлекает внимание прохожих.

"Информатор"

"Информатор"

Horror-авто будет стоять на площади круглосуточно до 7 января.

"Информатор"

Как сообщал "Обозреватель", ранее сеть рассмешил угон элитного авто в Киеве.