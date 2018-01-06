Из фильма ужасов? В центре Киева поселился автомонстр

В Киеве на Софийской площади появился шестиколесный автомобиль со странным дизайном.
Об этом сообщает "Информатор".
Машина напоминает персонаж из фильма ужасов "Чужой".
"Информатор"
"Информатор"
Ее сделал житель Киевской области Владимир и пригнал в столицу.
"Информатор"
"Информатор"
6,5-метровое чудовище на колесах, украшенное яркой иллюминацией, сразу же привлекает внимание прохожих.
"Информатор"
"Информатор"
Horror-авто будет стоять на площади круглосуточно до 7 января.
"Информатор"
Как сообщал "Обозреватель", ранее сеть рассмешил угон элитного авто в Киеве.
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