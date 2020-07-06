Ивана Купала-2020 в Киеве: где и как праздновать на карантине

Яра Дорош Жизнь столицы 15:14, 6.07.2020 Обновлено: 15:14, 6.07.2020

На территории Киева и Киевской области 6 июля, несмотря на карантин, можно будет отметить праздник Ивана Купала.

Масштабных массовых мероприятий не будет, однако можно будет отдохнуть и развлечься. В частности, празднование пройдут в парках "Феофания" и "Киевская Русь", об этом говорится на соответствующих страницах в Facebook.

Так, пресс-служба столичной "Феофании" написала, что из-за опасности распространения коронавируса в парке не будет традиционных празднований, но люди смогут самостоятельно небольшими компаниями отметить Ивана Купала там.

С 17:00 6 июля на сцене выступят фольклорные коллективы. Рядом будут расположены полевые цветы, из которых можно будет сплести венки, и чучело Морены, с которым можно будет сфотографироваться. В то же время массовых развлечений и прыжков через купальский костер там не будет. Также посетителям напомнили о правилах безопасности, попросив:

  • избегать скопления людей;

  • сохранять социальную дистанцию;

  • пользоваться защитными масками;

  • обрабатывать руки антисептиком.

В парке "Киевская Русь" (с. Копачов Киевской области) празднования будут проходить не только 6, но и 11-12 июля.

Там планируют провести обряды на Ивана Купала, конные соревнования, прыжки через костер и гадания, плетение венков, мастер-классы по купальским песням и народным ремеслам, хороводы, конкурсы, прогулки "Древним Киевом", а также на лошадях, поиск цветка папоротника, канатные спуски. Ночью пройдет отдельная программа у Лесного озера, осветленного факелами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 6 на 7 июля отмечается древний народный праздник – Ивана Купала. С этим днем издавна было связано ряд традиций и обычаев, многие из которых дошли до наших дней. На Ивана Купала принято устраивать массовые купания, игры, жечь костры.

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