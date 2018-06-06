"Исправил карму": в Киеве нарушитель ПДД поразил своим поступком

В Киеве водитель автомобиля, который нарушил правила дорожного движения, добровольно заплатил штраф в трехкратном размере.

Он перепутал сигнал светофора, а, осознав ошибку, перечислил деньги на благотворительность, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ехал поздно вечером домой. Увидел пешеходов, которые идут на красный свет. Посигналил и проехал мимо них. Через секунду до меня дошло, что красный светил мне, а не пешеходам", ― признался водитель.

Он решил исправить ситуацию и без принуждения заплатил за ошибку.

"Штраф за проезд на запрещающий сигнал ― 425 гривен. Себя штрафую в трехкратном размере. 1275 гривен переведу в фонд "Таблеточки" (благотворительная организация. ― Ред.)", ― заявил водитель.

Такое признание нарушителя вызвало разную реакцию пользователей в сети. Некоторые удивились честности и поддержали его.

"Ну, что сказать, исправил карму, молодчага!" ― написала Татьяна Дутчин.

"Ах, как же тяжела судьба моралиста", ― отметил Александр Зозуля.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Другие предположили, что мужчина врет и занимается рекламой.

"Хорошая вирусная реклама "Таблеточек", ― написал Александр Галицкий.

"Красивая пиар-компания", ― добавил Дмитрий Слива.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве нарушитель ПДД на элитном автомобиле "крутил дули" журналистам и оскорблял полицию.