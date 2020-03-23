Использовать поддельный билет в транспорте Киева во время карантина не удастся – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что воспользоваться поддельными билетами для проезда в общественном транспорте, движение которого было ограничено на время карантина из-за коронавируса COVID-19, людям не удастся.

Дело в том, что предъявить нужно будет еще удостоверение, в котором указано место работы. Об этом он рассказал во время брифинга 23 марта, который транслировали на Youtube-канале КГГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Для тех, кто пытается нарисовать спецбилеты и продавать их через интернет, хочу подчеркнуть: такой билет действует только вместе с удостоверением, которое подтверждает работу человека в той сфере, что определена для проезда в общественном транспорте", – подчеркнул чиновник.

Кличко объяснил, почему использовать поддельный билет в транспорте Киева во время карантина не удастся. Иллюстрация

"За предыдущие сутки департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, который обеспечивает выдачу специальных билетов, выдал более 225 тыс. пропусков по заявкам предприятий указанных сфер", – отметил он.

Кличко добавил, что правоохранители уже начали работать над выявлением тех людей, которые 22 марта публиковали в сети объявления о продаже этих билетов.

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