Использовать поддельный билет в транспорте Киева во время карантина не удастся – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что воспользоваться поддельными билетами для проезда в общественном транспорте, движение которого было ограничено на время карантина из-за коронавируса COVID-19, людям не удастся.
Дело в том, что предъявить нужно будет еще удостоверение, в котором указано место работы. Об этом он рассказал во время брифинга 23 марта, который транслировали на Youtube-канале КГГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Для тех, кто пытается нарисовать спецбилеты и продавать их через интернет, хочу подчеркнуть: такой билет действует только вместе с удостоверением, которое подтверждает работу человека в той сфере, что определена для проезда в общественном транспорте", – подчеркнул чиновник.
Кличко объяснил, почему использовать поддельный билет в транспорте Киева во время карантина не удастся. Иллюстрация
"За предыдущие сутки департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, который обеспечивает выдачу специальных билетов, выдал более 225 тыс. пропусков по заявкам предприятий указанных сфер", – отметил он.
Кличко добавил, что правоохранители уже начали работать над выявлением тех людей, которые 22 марта публиковали в сети объявления о продаже этих билетов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые данные о ситуации с коронавирусом в Украине – по состоянию на утро 23 марта заболели 73 человека.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.