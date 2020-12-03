Инвесторы ЖК Polaris Home&Plaza после 17 лет ожиданий получат жилье комфорт-класса

Будущие жители новостройки по адресу улица Семьи Кульженко, 22, на минском массиве столицы после почти 20 лет ожиданий и борьбы с застройщиками, вместо обычного дома, получат на территории своего ЖК 10 тысяч квадратных метров торгово-развлекательного центра, собственный супермаркет, спорткомплекс и ресторан.

Это стало возможным благодаря тому, что за проект взялись менеджеры девелоперского тандема Perfect Group и Citex Development.

Отметим, что большинство будущих жителей инвестировали в проект строительства еще в начале 2000-х годов. Но с тех пор через стройплощадку прошли 4 компании-застройщики, однако ни одна не справилась с проектом.

Обманутые инвесторы, чтобы спасти вложенные средства и достроить жилье, создали кооператив, который стал хорошим инструментом влияния на чиновников столицы и позволил спасти объект от разрушения. Но, как оказалось, на сегодня, именно создание юридического лица и наделении ее полномочиями, как представителя интересов более 70-ти вкладчиков, мешают восстановленному процессу строительства.

Девелоперский тандем взялся за проект в 2019 году. Тогда же Perfect Group взял на себя обязательства достроить часть объектов УкрБуда. Есть и другие кейсы работы с брошенными долгостроями. Объединенная команда, понимая локацию строительства на минском массиве, усовершенствовала проект. Теперь речь идет о мультифункциональном комплексе под названием Polaris Home&Plaza, вместо обычной шестнадцатиэтажки.

Застройщик привел в порядок все разрешительные документы и готов в 2021 году сдать первую очередь – именно те квартиры, которые больше 17 лет ожидают обманутые инвесторы. Но часть активных вкладчиков, до сих пор объединенных кооперативом, увидели интерес еще и в 3-х гектарах столичной земли (прилегающих к дому) и не готовы ограничиться только квартирами. Свою позицию отстаивают в судах, из-за чего страдают другие семьи, которые годами мечтали о новом жилье.

Чтобы ускорить процесс, часть инвесторов подписала с застройщиком меморандум, в котором отказалась от членства в кооперативе и готова всячески содействовать строительству. Люди увидели стремительные изменения на строительной площадке и ожидают, что в ближайшие месяцы дом сдадут в эксплуатацию.

Это декларируют и сотрудники девелоперского тандема Perfect Group и Citex Development. Рассказывая о восстановленном процессе строительства, указывают на преимущества комплекса Polaris Home & Plaza, где вскоре появится вся необходимая инфраструктура для жизни, с собственным закрытым сквером, подземным 2-уровневым паркингом и с удачно интегрированной в проект коммерческой недвижимостью – рестораном, зонами для отдыха, спорта, развлечений.

На объекте, кроме активного строительства, в чем убедились журналисты OBOZREVATEL, продолжается плодотворное сотрудничество с коммунальными службами Киева, которые уже возобновили требования к застройщику по техническим условиям подключения к сетям города.