Инвесторы "Аркады" снова заблокировали центр Киева. Фото и видео
В Киеве 22 октября вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" снова перекрыли центр столицы, требуя решить вопрос относительно средств, которые они потеряли, инвестируя в строительство квартир нескольких жилых комплексов.
Сначала митингующие протестовали под Офисом президента на Банковой, а дальше заблокировали Крещатик. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Все недострои Банк Аркада" (посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Извините, киевляне, но нам нужно решить нашу проблему", – отметила одна из участниц акции.
Несколько десятков протестующих с флагами сначала собрались на Банковой, а дальше прошли колонной под КГГА. К ним присоединились другие участники – так, уже более сотни митингующих двинулись на Крещатик который заранее решили перекрывать минимум до 20:00.
Как и в предыдущий раз, в прошлую пятницу, активисты, держа флаги и плакаты с различными призывами, подняли шум в центре столицы с помощью так называемых футбольных дудок. Помимо этого, они стучали алюминиевыми кастрюлями об асфальт, а на заднем форе постоянно что-то трубило, якобы имитируя звук теплохода или поезда.
Параллельно шел движение колонны автомитинг по маршруту: ул. Старонаводницкая – ул. Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Владимирская – ул. Прорезная – ул. Крещатик. Автомобили сигналили и блокировали дорожное движение.
Отметим, что акция 22 октября стала 147 днем протеста вкладчиков "Аркады". Так люди пытаются добиться, чтобы строительство жилья возобновилось без доплат со стороны инвесторов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 мая в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответа, почему остановлено строительство жилых комплексов "Эврика", Патриотика", "Патриотика на озерах".
Вскоре было открыто уголовное производство по возможной растрате 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".
25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным и запустил процесс ликвидации.
3 сентября у председателя правления банка "Аркада" Татьяны Ковальчук прошли обыски.
Правоохранители сообщили о подозрении президенту "Аркады" в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов.
Нацбанк ликвидировал банк "Аркада", который ранее было признано неплатежеспособным.
Фонд гарантирования вкладов выплатил более 70 млн грн вкладчикам обанкротившегося банка "Аркада".
21 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на стройках обанкротившегося банка "Аркада" проводится аудит, после которого примут решение, как будут достроены жилые комплексы.