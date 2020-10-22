Инвесторы "Аркады" снова заблокировали центр Киева. Фото и видео

В Киеве 22 октября вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" снова перекрыли центр столицы, требуя решить вопрос относительно средств, которые они потеряли, инвестируя в строительство квартир нескольких жилых комплексов.

Сначала митингующие протестовали под Офисом президента на Банковой, а дальше заблокировали Крещатик. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Все недострои Банк Аркада" (посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Извините, киевляне, но нам нужно решить нашу проблему", – отметила одна из участниц акции.

Митингующие перекрыли центр Киева Facebook "Все недострои Банк "Аркада"

Несколько десятков протестующих с флагами сначала собрались на Банковой, а дальше прошли колонной под КГГА. К ним присоединились другие участники – так, уже более сотни митингующих двинулись на Крещатик который заранее решили перекрывать минимум до 20:00.

Инвесторы "Аркады" обратились к президенту и киевской власти Facebook "Все недострои Банк "Аркада"

Как и в предыдущий раз, в прошлую пятницу, активисты, держа флаги и плакаты с различными призывами, подняли шум в центре столицы с помощью так называемых футбольных дудок. Помимо этого, они стучали алюминиевыми кастрюлями об асфальт, а на заднем форе постоянно что-то трубило, якобы имитируя звук теплохода или поезда.

Акция протеста в Киеве Facebook "Все недострои Банк "Аркада"

Параллельно шел движение колонны автомитинг по маршруту: ул. Старонаводницкая – ул. Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Владимирская – ул. Прорезная – ул. Крещатик. Автомобили сигналили и блокировали дорожное движение.

Отметим, что акция 22 октября стала 147 днем протеста вкладчиков "Аркады". Так люди пытаются добиться, чтобы строительство жилья возобновилось без доплат со стороны инвесторов.

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