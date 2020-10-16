Инвесторы "Аркады" перекрыли центр Киева. Фото
В Киеве 16 октября прошел очередной протест вкладчиков обанкротившегося банка "Аркада". Люди перекрыли Крещатик, требуя таким образом привлечь внимание власти к решению их проблемы.
В акции приняли участие сотни митингующих, в общем, это доверители, которые инвестировали средства в строительство квартир ЖК "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах" (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Параллельно с акцией под Офисом президента, во время которого участники протеста обратились к главе государства, прошел также автомитинг.
В частности, вкладчики на авто двинулись колонной по маршруту: ул. Старонаводницкая – ул. Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Владимирская – ул. Прорезная – ул. Крещатик.
Центр столицы митингующие планируют держать перекрытым минимум до 20:00.
Основные требования инвесторов:
публичное объявление результатов аудита, проведенного ХК "Киевгорстрой", до 25.10.2020 года;
публичное назначение и объявления нового Управляющего Фондами финансирования строительства и нового застройщика;
строительство без доплат со стороны инвесторов.
Отметим, что 25 августа этого года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным и запустил процесс ликвидации. Именно в это финучреждение доверители инвестировали миллиарды гривен на строительство квартир. Вкладчики считают, что после местных выборов об их проблеме забудут, поэтому и вышли на митинг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 мая в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответа, почему остановлено строительство жилых комплексов "Эврика", Патриотика", "Патриотика на озерах".
Вскоре было открыто уголовное производство по возможной растрате 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".
3 сентября у председателя правления банка "Аркада" Татьяны Ковальчук прошли обыски.
Правоохранители сообщили о подозрении президенту "Аркады" в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов.
Нацбанк ликвидировал банк "Аркада", который ранее было признано неплатежеспособным.
Фонд гарантирования вкладов выплатил более 70 млн грн вкладчикам обанкротившегося банка "Аркада".