Инвесторы "Аркады" перекрыли центр Киева. Фото

В Киеве 16 октября прошел очередной протест вкладчиков обанкротившегося банка "Аркада". Люди перекрыли Крещатик, требуя таким образом привлечь внимание власти к решению их проблемы.

В акции приняли участие сотни митингующих, в общем, это доверители, которые инвестировали средства в строительство квартир ЖК "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах" (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Параллельно с акцией под Офисом президента, во время которого участники протеста обратились к главе государства, прошел также автомитинг.

Инвесторы "Аркады" обратились к президенту Facebook "Все недострои Банк "Аркада"

В частности, вкладчики на авто двинулись колонной по маршруту: ул. Старонаводницкая – ул. Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Владимирская – ул. Прорезная – ул. Крещатик.

Автомитинг инвесторов "Аркады" в Киеве Facebook "Все недострои Банк "Аркада"

Центр столицы митингующие планируют держать перекрытым минимум до 20:00.

Митинг в Киеве Facebook "Все недострои Банк "Аркада"

Основные требования инвесторов:

публичное объявление результатов аудита, проведенного ХК "Киевгорстрой", до 25.10.2020 года;

публичное назначение и объявления нового Управляющего Фондами финансирования строительства и нового застройщика;

строительство без доплат со стороны инвесторов.

Инвесторы "Аркады" также митинговали у ОП Facebook "Все недострои Банк "Аркада"

Отметим, что 25 августа этого года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным и запустил процесс ликвидации. Именно в это финучреждение доверители инвестировали миллиарды гривен на строительство квартир. Вкладчики считают, что после местных выборов об их проблеме забудут, поэтому и вышли на митинг.

Протестующие в Киеве Facebook "Все недострои Банк "Аркада"

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