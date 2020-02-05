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7 февраля • обновлено в 07:58
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/ Жизнь столицы

Интернет отменяется? Киевсовет пошел на попятную в решении вопроса о 4G в метро

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В Киевском городском совете отложили рассмотрение решения по запуску 4G в метро города.

Решить возникшую проблему планируют до марта. Об этом сообщили журналисты издания Liga.net с заседания совета.

В Киевсовете отложили рассмотрение проекта решения про плату за доступ к инфраструктуре, который одобряет строительство мобильными операторами 4G-сети в метро, из-за нюансов с регламентом. Проект сначала нужно оправить на рассмотрения регуляторной комиссии, а та должна одобрить его.

Киевсовет пошел на попятную в решении вопроса о 4G в метро. Иллюстрация

Киевсовет пошел на попятную в решении вопроса о 4G в метро. Иллюстрация

"Мы двумя руками за и готовы поддержать проект, но нужно следовать регламенту", – отметил глава комиссии по транспорту Алексей Окопный.

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"Надо предложить решение нашим партнерам, чтобы стартовать в марте с установкой оборудования. И параллельно закрыть юридически этот вопрос депутатами, чтобы ни в каких судах не было претензий", – подчеркнул советник мэра Киева Максим Бахматов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре один из трех крупнейших операторов мобильной связи Украины запустил в тестовом режиме скоростной мобильный интернет на двух станциях Днепровского метрополитена. Мобильный оператор lifecell планирует полностью покрыть метрополитен Днепра 3G/4G-связью.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а мобильная связь работает в киевском метро?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а 3G у вас в метро есть?
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Зачем рагулям интернет? )))
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