В Киеве планируют построить 100 станций метро за 20 лет

В Киеве хотят построить более 100 новых станций метрополитена и две новых линии. Также планируется преобразование железной дороги в пределах города на транспортные хабы.

Основные направления развития транспорта Киева на следующие 20 лет опубликовал у себя на Facebook Институт генерального плана города.

Строительство двух новых линий метрополитена планируется начать с Подольско-Выгуровской линии протяженностью 27 км и 21 новой станции.

"Линия пройдет с юго-западной части города от остановки железные дороги" Окружная дорога "в районе Жулянского путепровода, далее через центральную часть города и по Подольскому мостовому переходу к жилым районам Воскресенка и Выгуровщина", – объяснили разработчики Генплана.

Пятая линия метро также должна соединить два берега Киева, однако пока она на стадии планирования.

В ближайшие семь лет будет построено 15 км новых путей и 13 станций метрополитена. Метро проложат от Академгородка в сторону микрорайона "Новобеличи". Запланировано строительство второго входа-выхода на "Вокзальной".

Синюю линию метро планируют продлить на одну станцию до жилого массива Теремки ІІІ.

Наиболее перспективным выглядит достройка метро до микрорайона Виноградарь. Здесь должны построить четыре станции и новое электродепо.

За период в семь лет, должны построить новую линию метрополитена – Подольско-Выгуровской. Она будет тянуться на 7,5 км от улицы Глыбочицкая на Подоле в микрорайон "Радужный" на левом берегу.

Также запланирована организация второго пересадочного узла между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".

Планы строительства метрополитена на следующие 20 лет:

Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";

Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";

Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;

Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";

удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;

удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции);

Городская железная дорога

Чиновники хотят освободить внутригородской железнодорожный узел от грузовых потоков и использования его в качестве скоростного рельсового пассажирского транспорта в единой системе с метрополитеном и скоростным трамваем.

"В перспективе планируется включение железной дороги в единую систему с городами Вышгород, Бровары, Борисполь, Украинка, Васильков и Ирпень", – говорится в генплане.

В планах также записано строительство шести новых железнодорожных станций.

Скоростной трамвай

сохранение существующей линии "Площадь Победы – Кольцевая Дорога" с частичным изменением трассы в районе железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский;

продолжение строительства левобережной линии й скоростного трамвая от жилого массива Выгуровщина-Троещина до Южных Осокорков.

Трамвай и троллейбус и автобус

Запланировано строительство новых 7,5 км трамвайных линий на проспекте Отрадном, улице Бориспольской и улицы Пражской со строительством тоннельного перехода под железнодорожными путями.

Также в планах строительство двух трамвайно-троллейбусных депо на Троещине и Осокорках.

Троллейбусную сеть дополнят новыми линиями:

на правом берегу – улицами Генерала Наумова, Академика Булаховского, Подлесной;

на левом берегу – по Русановской и Днепровской набережной, улицам Окипной, Сверстюка, Митрополита Шептицкого, Березниковский, проспекте Тычины;

В столице продолжится выделение отдельных полос движения автобусов на магистралях. В планах также строительство двух новых автобусных парков в районах Совки и Позняки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список самых загруженных улиц Киева. Больше всего автотранспорта ездит Кольцевой дороге, которую за сутки пересекает 177,6 тыс. автомобилей.