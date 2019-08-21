"Винни-Пух застрял": в Киеве грузовик с фургоном врезался в мост

В Киеве грузовик с фургоном врезался в мост у станции метро "Левобережная" и застрял под ним.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети разместили соответствующее фото.

"А это водитель грузовика, который хотел проскочить со своим "домом" под путепроводом на "Левобережке". Не удалось", – говорится в посте.

В Киеве грузовик с фургоном врезался в мост Киев Оперативный

Пользователи начали активно комментировать снимок и шутить.

"И крыша, и мост над головой. Практично", "Все, корни пустил. Теперь здесь жить и останется", "Как легко и дешево жить в своем доме в Киеве!!", "И что, Винни-Пух застрял? Габариты груза нужно знать и на знаки смотреть", "Там постоянно придурки рогами упираются, то экскаватор, то кран (подъемный. – Ред.), чудо-водители, которых надо лишать п/у (водительских прав. – Ред.) на месте", – написали они.

Пользователи прокомментировали фото Скиншот

Пользователи прокомментировали фото Скиншот

Пользователи прокомментировали фото Скиншот

Пользователи прокомментировали фото Скиншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве 6 марта 2018 года под Воздухофлотским мостом в сторону станции метро "Шулявская" застрял грузовик.

В столице Украины 17 апреля того же года на Большой кольцевой дороге военный тягач не смог проехать под путепроводом.

В Киеве 21 июня 2018 года под мостом на улице Новоконстантиновской застрял грузовик.

Позже в городе водитель грузовика не рассчитал размеры транспортного средства и застрял под Шулявским путепроводом.

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