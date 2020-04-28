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28 апреля • обновлено в 09:29
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Инфаркт и инсульт: врач из Александровки рассказала о тяжелых проявлениях COVID-19

2.1т
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У пациентов с коронавирусом COVID-19 болезнь может протекать по-разному: от легкой формы до тяжелого случая.

Об этом в эфире ТСН сообщила заведующая инфекционным отделением Александровской клинической больницы Киева Людмила Минова.

Медик отметила, что легкая форма проявляется в симптомах ОРВИ и без повышения температуры. При тяжелом случае COVID-19 наблюдается повышение температуры, осложнение в виде воспаления легких и кислородная недостаточность. У некоторых пациентов наблюдалась диарея.

Симптомы COVID-19

Симптомы COVID-19

"Сейчас среди медицинского сообщества обсуждаются случаи, когда нарушается свертывающая система крови и возникают тромбы в больших и маленьких сосудах. Тромбирование коронарных артерий приводит к инфаркту миокарда. Когда тромбироване происходит в сосудах мозга, это может привести к развитию инсульта. Такие случаи заболевания есть и в мире, и в нашей практике", – добавила Минова.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи сказали, что пациенты с пневмонией, которые побороли COVID-19, могут после выздоровления страдать хроническими заболеваниями легких.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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