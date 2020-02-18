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18 февраля • обновлено в 10:44
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Идет весна: появился теплый прогноз погоды в Киеве до конца недели

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В Киеве с 19 и до 22 февраля будет достаточно теплая, более того – даже весенняя погода. В основном в городе будет облачно и без осадков.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. В эти дни ветер ожидается в пределах 3-8 м/с, временами – до 5-10 м/с.

Так, в среду, 19 февраля, ожидается сухая погода. Температура ночью будет около 0...+2 градусов, а днем поднимется до +5...+7. В четверг, 20 февраля, погода будет аналогичной.

Погода в Киеве. Иллюстрация

Погода в Киеве. Иллюстрация

Уже в пятницу, 21 февраля, станет немного прохладнее, возможен также дождь со снегом. Ночная температур ожидается в пределах -1...+1, а дневная – до +3...+5.

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В субботу, 22 февраля, погода будет такой же, как и в пятницу, только никакие осадки не предусматриваются.

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украине в 2020 году ожидается затяжная весна. Она будет такой в результате смещения сезонных процессов.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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