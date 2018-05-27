"Хватит постить х**ню": новые фото центра Киева после визита ливерпульцев

Коммунальные службы Киева за ночь полностью убрали кучи мусора, которые в парке Шевченко в центре столицы накануне оставили болельщики "Ливерпуля".

Об этом на совей странице в Facebook написал журналист Бачо Корчилава, опубликовав фото парка на утро воскресенья, 27 мая.

"Так, хватит постить вчерашнюю х**ню. Специально поехал с утра в парк Шевченко. Уже все убрано (спасибо коммунальщикам), и парк выглядит как всегда чисто и опрятно. Так что наслаждайтесь", - написал он.

Также он напомнил, что во всех уголках мира такого масштаба мероприятиям свойственно, что приходится после наплыва туристов убирать мусор.

"Просто выйдете из сети и прогуляйтесь по реальной жизни", - добавил Корчилава.

Напомним, перед матчем финала Лиги Чемпионов болельщики "Ливерпуля" оставили после себя в парке Шевченко огромные горы мусора. Место, где фанаты набирались сил после похода на стадион, более походило на свалку, чем на зеленую зону.