Хорошо, когда есть брат! – Травмированный Кличко показал трогательное видео о поддержке

Мэр Киева Виталий Кличко, который месяц назад серьезно травмировал ногу, показал трогательное видео о поддержке брата.

Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале. В нем мэр столицы стоит, оперевшись на своего брата Владимира. Оба держат по одной костыли, а глава Киева поднял травмированную ногу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Друзья! Хорошо, когда есть брат, который всегда тебя поддержит!" – написал Кличко.

Напомним, мэр столицы травмировался 25 июля, что, впрочем, не помешало ему посещать заседания Киевсовета и выполнять другие свои обязанности.

"Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие", – объяснил тогда Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко показал на видео, как травма ноги "помогает" ему в работе. Соответствующий забавный ролик он разместил на своей странице в TikTok.

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