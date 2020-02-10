Грядет весна: появился прогноз погоды в Киеве на неделю

В Киеве с 11 и по 14 февраля будет слишком теплая для зимнего периода погода. Временами будет идти дождь со снегом, а время от времени будет сухо.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Во вторник и среду, 11 и 12 февраля, может срываться довольно сильный ветер до 7-12 м/с, а в последующие дни он ослабнет и будет в пределах 5-10 м/с.

Так, 11 февраля все сутки будет идти дождь со снегом. Температура ночью ожидается около 0...+2 градуса, а днем – до +3...+5. Погода 12 февраля будут аналогичной.

Прогноз погоды в Киеве. Иллюстрация

Уже в четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, будет сухо, осадки не предусматриваются. Ночью температура будет около 0...-2 градуса, а днем – снова +3...+5.

Погода в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году ожидается затяжная весна. Она будет такой в результате смещения сезонных процессов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!