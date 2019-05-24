Гроза и шквалы: в Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве до конца суток 24 мая и днем 25 мая из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, непогода начнется со второй половины дня, уточнили на Facebook-странице ГосЧС в Киеве.

"Во второй половине дня 24 мая гроза, на протяжении суток 25 мая – грозы, шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности)", – уточнили спасатели.

Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, по состоянию на 12:00 в столице ветер был всего 2 м/с, без осадков. Температура воздуха 24 мая будет на уровне +24... +26 градусов.

Укргидрометцентр

В ночь на 25 мая похолодает до +13... +15, днем, несмотря на грозу и сильный ветер, будет +23. 26 мая, в День Киева, погода в столице будет аналогичной предыдущему дню.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшие дни на территории Украины ожидается жаркая погода, однако дождливая. Синоптик Наталья Диденко объяснила, что влажная погода с грозами, местами с шквалами и градом, охватит большинство областей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал