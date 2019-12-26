Грандиозные новогодние и рождественские празднования под Киевом

рандиозная шоу-программа "Зимняя сказка", посвященная новогодним и рождественским праздникам проходит в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь"). До 19 января гостей ждут яркие шоу со спецэффектами и конно-трюковыми выступлениями, древнеславянские зимние забавы, вкуснейшие блюда с костра, катание на лошадях, мастер-классы, хороводы, игры и розыгрыши с призами.

В эти дни жители Древнего Киева приглашают гостей в увлекательное путешествие во времена Киевской Руси. Посетители Княжества попадут в настоящий живой город Киев Х века, с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней, есть даже средневековая пыточная и действующая церковь.

До празднования Крещения, 19 января, исторические и сказочные персонажи будут сменять друг друга в зависимости от тематики праздников.

В Главной резиденции Нового Года добрый волшебник встречает детей и взрослых, а каждый гость может опустить свое письмо к Дедушке Морозу в волшебный ларец исполнения желаний.

В Княжестве проходит настоящая новогодняя феерия с выступлениями конно-трюкового театра, исторических и сказочных персонажей, прогулки на лошадях верхом, в санях и экипажах, канатный спуск "Полетайло" и скоростная горка "Змей Горыныч", мастер-классы, флеш-мобы, хороводы, подвижные игры, веселые конкурсы и розыгрыши подарков. А еще: горячие напитки, средневековые настойки, вкуснейшие блюда с костра и многое другое из жизни настоящего, живого средневекового города.

Сюрпризом станет мюзикл "Гоголь-моголь" со спецэффектами и живыми огнями. Вместе с людьми, актерами-каскадерами, в нем примут участие лошади редких исторических пород. Театрализованное представление по мотивам "Вечеров на хуторе близ Диканьки" с наполнено юмором, и будет интересно как детям, так и взрослым. Около 20 музыкальных произведений будет выполнено живым вокалом, а колоритные костюмы на фоне шедевров средневековой архитектуры придадут зрелищности и незабываемых впечатлений. Все гости Княжества будут не просто зрителями, а смогут принять участие в сказочной феерии.

Также посетителей ждут подвижные игры, танцевальные флеш-мобы, а еще – впервые пройдут коллективные мастер-классы по пению аутентичных колядок.

26, 27 и 30 декабря гости смогут посетить Княжество, насладиться его архитектурой, сделать яркие фотографии на фоне средневекового города.

28 и 29 декабря в Княжестве пройдет праздничное новогоднее представление "Зимняя сказка" с показом интерактивного мюзикла "Гоголь-моголь", конно-трюковыми выступлениями, катанием на лошадях, мастер-классами, хороводами, играми и розыгрышами с призами.

Если вы хотите встретить Новый 2020 год по-княжески, ярко, оригинально и запомнить этот праздник навсегда, то вам – в Древний Киев. Здесь можно собраться большой компанией или найти новых друзей и от души повеселиться.

В ночь с 31 декабря 2019 г. с 20:00 на 1 января 2020 г. в Княжестве пройдет грандиозное новогоднее представление с маскарадом, шоу двойников, конно-трюковыми выступлениями, живым вокалом, интерактивным мюзиклом с огненными спецэффектами. Древний Киев осветят яркие огни и гирлянды, костры и факелы. Гостей ждут вкуснейшие блюда с костра, горячие напитки и средневековые настойки, бесплатное катание на лошадях (с 19:00 до 21:00), подарки и угощения для каждого, а в завершение – фейерверк.

Начало программы 31 декабря в 20:00. Окончание около 3:00.

Согреться можно будет в Главной Резиденции Нового Года, возле костров, горячими блюдами с костра и глинтвейном, зажигательными танцами, в теплой Княжеской корчме при предварительном бронировании.

1 января Древний Киев приглашает начать новый год здорово и ярко, и провести незабываемый день на чистом морозном воздухе, в окружении шедевров деревянного зодчества Киевской Руси.

Со 2 по 5 января Княгиня Зима снова зовет гостей на шоу-программу "Зимняя сказка" с конно-трюковыми шоу и показом мюзикла, в котором и взрослые, и дети смогут принять участие. А также: зимние забавы, катание на лошадях, мастер-классы, игры, конкурсы и хороводы.

6 и 7 января жители Древнего Киева приглашают всех на празднование Рождества по древнеславянским традициям, с древними обрядами и зимними забавами, с конно-трюковыми выступлениями, с костюмированными персонажами, показом интерактивного мюзикла. Перед посетителями оживет настоящий Рождественский вертеп с Девой Марией со святым младенцем, пастухами, волхвами. Действо пройдет на древнеславянском языке. После чего гостей пригласят на мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

Жители Княжества приглашают всех приехать на несколько дней, чтобы продлить свое путешествие в "Зимнюю сказку" до Рождества, Старого Нового года или Крещения, ведь все эти дни гостей ждет насыщенная развлекательная программа. В Древнем Киеве гости могут остаться на ночь с комфортом в доме гостиничного типа "4 комнаты", в антуражных средневековых номерах или в хостеле, предварительно забронировав места.

Главные мероприятия программы:

28-29 декабря 2019 г. - Новогоднее представление "Зимняя сказка"

30 декабря 2019 г. – Отдых в Сказочном городе

В ночь с 31 декабря 2019 г. с 20:00 на 1 января 2020 г. - Новогодняя ночь в Древнем Киеве

1 января 2020 г. - Отдых в Сказочном городе

2-5 января 2020 г. - Новогоднее представление "Зимняя сказка"

6-7 января 2020 г. - Новогоднее представление "Рождество в Древнем Киеве"

11-12 января 2020 г. - Новогодняя программа. Старый Новый Год

18-19 января 2020 г. - Праздник Крещения в Древнем Киеве

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:00.

Цена билета на "Зимннюю сказку":

полный билет для взрослого:

28-30 декабря, 2-5 января, 11-12 января, 18-19 января – 190 грн.,

6-7 января билет для взрослых – 200 грн.

для пенсионеров и студентов – 150 грн.,

для детей школьного возраста – 80 грн.,

для дошкольников – бесплатно.

Цена билета на Новогоднюю ночь : полный билет для взрослого – 395 грн., для пенсионеров и студентов – 250 грн., для детей школьного возраста – 150 грн., для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи", см. расписание на сайте.

Детали на сайте parkkyivrus.com

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