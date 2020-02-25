Go_A перепела "Хрещатик" Зиброва и вызвала восторг в сети. Видео

В сети всплыло видео с необычным исполнением группой Go_A, которая победила в Национальном отборе на песенном конкурсе "Евровидение", песни "Хрещатик" эстрадного певца и народного артиста Украины Павла Зиброва. Ролик вызвал восторг у пользователей сети.

В песне идет речь о столице Украины – Киеве, а в том числе и главной улице города – Крещатике. Так, видео с кавером Go_A было опубликовано на Youtube. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть как клип Павла Зиброва, так и Go_A.

Go_A перепела "Хрещатик" Зиброва и вызвала восторг в сети. Иллюстрация The Village Украина

Само видео группы было записано в салоне авто еще несколько лет назад. Примечательно, что в сети активно и восторженно прокомментировали необычное выполнение песни.

"Ребята, меня, наверное, арестуют за чрезмерное нажатие на Play. Украинская музыка, язык и культура лучшая!", "Почему мы о таких исполнителях узнаем только после Нацотбора?", "Вы великолепны! Очень классно!", "Прикольно получилось, продолжайте в том же духе!!! Удачи вам", "Вау, вот это драйв... Это просто включаешь и аааа", "Ребята, вы крутые!!! Спасибо отбору на "Евровидение", иначе бы и не узнала о вашем существовании!", "Огонь!" – написали они.

Комментарии к видео группы Go_A Скриншот

Комментарии к видео группы Go_A Скриншот

Комментарии к видео группы Go_A Скриншот

Комментарии к видео группы Go_A Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды) представит этно-группа Gо_A, которая набрала максимальное количество баллов во время финала Национального отбора 22 февраля – 12 (6 – от жюри, 6 – от зрителей).

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