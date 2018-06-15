Готовились к смерти: пассажир снял жесткое приземление самолета в Киеве

Момент жесткого приземления самолета авиакомпании Bravo, выполнявшего рейс 4406 Анталия – Киев, в аэропорту "Киев" имени Сикорского снял один из пассажиров изнутри воздушного судна.

Эксклюзивное видео инцидента опубликовано на сайте ТСН.

По словам автора ролика, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит.

"Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал он в ответ на вопрос о том, что говорил во время приземления пилот и успокаивали ли людей сотрудники авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация во время приземления в аэропорту "Киев" была более сложной, чем утверждают представители "Жулян". Об этом заявила пассажир авиарейса 4406 Анталия-Киев Александра.