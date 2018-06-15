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Готовились к смерти: пассажир снял жесткое приземление самолета в Киеве

21.5тЧитать новость на украинском

Момент жесткого приземления самолета авиакомпании Bravo, выполнявшего рейс 4406 Анталия – Киев, в аэропорту "Киев" имени Сикорского снял один из пассажиров изнутри воздушного судна.

Эксклюзивное видео инцидента опубликовано на сайте ТСН.

По словам автора ролика, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит.

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"Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал он в ответ на вопрос о том, что говорил во время приземления пилот и успокаивали ли людей сотрудники авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация во время приземления в аэропорту "Киев" была более сложной, чем утверждают представители "Жулян". Об этом заявила пассажир авиарейса 4406 Анталия-Киев Александра.

Место
Украина
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