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/Жизнь столицы

Кенасса, музей и Дом с химерами: где в Киеве искать наследие архитектора Городецкого

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Ярый франт, причудливый творец и "киевский Гауди" – как только не называют одной из самых известных архитекторов Украины Владислава Городецкого, со дня рождения которого 4 июня исполнилось 156 лет.

Польский шляхтич по происхождению и киевлянин по зову души творил в современной столице Украины в течение 30 лет. Именно здесь он построил здания, которые по праву считаются визитной карточкой города – Караимскую кенассу, Римско-католический костел Святого Николая, Национальный художественный музей и так называемый Дом с химерами, расположенный на улице Банковой.

Городецкий в фактах:

  • Полное имя – Лешек Дезидерий Владислав, был рожден в селе на территории современной Виннчины

  • В школе имел посредственные оценки по всем предметам, кроме черчения и рисования, где ему не было равных

  • Свои первые серьезные проекты – усыпальницу барона Штейнгеля на Аскольдовой могиле и проект павильона для охотничьего общества – выполнил бесплатно

  • Большинство проектов реализовал с помощью цемента с собственного завода "Фор" на Киевщине

В 10-летнем возрасте Владислава его родители обанкротились – семье пришлось продать не только предметы роскоши, но и достаточно привычные предметы быта. Ощущение лишенности материального комфорта преследовало архитектора все время.

Владислав Городецкий

Владислав Городецкий

Совет национальных сообществ Украины

"Киевский", наиболее длительный период профессиональной жизни Владислава Городецкого, начался после окончания в 1890 Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Дела архитектора пошли вверх после женитьбы на дочери купца Корнелии Марр. Вместе с красавицей-женой Владислав получил и влиятельных товарищей.

Карьеру Городецкий начал со строительства туалетов, а уже после этого ему поручили проектирование не просто дома, а целого квартала в центре Киева.

На территории бывшей усадьбы профессора Меринга Городецкому и еще трем выбранным архитекторам поручили спланировать улицы. Сейчас это территория от Крещатика до ул. Банковой. Именно благодаря этому проекту Владислав не только заработал средства на приобретение цементного завода, но и навеки увековечил свою фамилию на одной из застроенных улиц.

Ул. Городецкого

Ул. Городецкого

Google-карты

Где искать Городецкого

Все самое известное наследие архитектора расположено в сердце Киева – там, где традиционно жили самые состоятельные горожане. Немало зданий Владислава Городецкого построены в стиле историзма, благодаря чему он никогда не ограничивал себя одним архитектурным течением и воспроизводил в одном здании элементы разных эпох. Именно за эклектизм и был назван "киевским Гауди", по аналогии со своим известным каталонским коллегой.

Среди построений, где объединились, казалось бы, несовместимые вещи, есть и Киевский художественно-промышленный музей императора Николая II, названный ныне Национальным художественным музеем Украины.

Помпезное здание на ул. Грушевского, 6 охраняют два льва и грифоны, а вход в музей возможен только через древнюю лестницу.

Выполненная в неоклассическом стиле застройка имеет античные колонны и горельеф, а изнутри здание кажется намного выше и просторнее, чем выглядит снаружи.

Национальный художественный музей Украины

Национальный художественный музей Украины

Google-карты

Без преувеличения завораживающее сооружение Городецкого – неоготический Костел Святого Николая на Большой Васильковской улице. Строился в течение 1899 – 1909 годов, по назначению использовался только до 1946 года, после чего атеистические "советы" закрыли его для посещений и сделали из него хозяйственное помещение.

С 1978 года костел стал Домом органной музыки, а ныне используется еще и для богослужений Римско-Католической церкви.

Костел Святого Николая

Костел Святого Николая

tour-collection

Яркий пример мавританско-арабского стиля – Караимская кенасса по ул. Ярославов Вал. Этот молитвенный дом Городецкий проектировал вместе с другим известным архитектором, Антоном Страусом.

Построенное в 1902 году здание украшал роскошный купол и лепнина итальянца Элио Саля. К сожалению, время и советская власть к этому наследству Городецкого были беспощадными. В 1926 году в помещении разместили политпросвещение, затем – Кукольный театр и кинотеатр. За эти годы здание было непоправимо разрушено и потеряло купол. Сейчас в кенассе расположен Дом актера.

Караимская кенасса

Караимская кенасса

www.city-kyiv.com.ua

После нескольких масштабных проектов и лет оттачивания мастерства архитектор наконец сделал подарок не только Киеву и потомкам, но и себе. Говорят, что модернистский Дом с химерами он строил специально к своему 40-му дню рождения, который отметил в 1903.

Узнав о месте и идею застройки, все знакомые и коллеги архитектора считали его сумасшедшим – крутой обрыв на месте высушенного болота совсем не выглядел надежным для такого монументального сооружения.

Однако Владислав Городецкий не слушал критиков и воспроизвел на фасаде и внутри дома причудливых монстров и животных. Планировалось, что здание будет использоваться как доходный дом, то есть будет арендоваться квартирантами. Для себя создатель оставил только 4, наивысший этаж.

Из-за финансовых проблем Городецкий в 1912 году был вынужден заложить свои детище кредитному обществу, а впоследствии Дом с химерами был продан.

Дом с химерами

Дом с химерами

Wikipedia

После Октябрьской революции дом национализировали, а все квартиры сделали коммунальными. В настоящее время используется как резиденция президента Украины.

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Место
УкраинаКиев
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