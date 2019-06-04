Кенасса, музей и Дом с химерами: где в Киеве искать наследие архитектора Городецкого

Ярый франт, причудливый творец и "киевский Гауди" – как только не называют одной из самых известных архитекторов Украины Владислава Городецкого, со дня рождения которого 4 июня исполнилось 156 лет.

Польский шляхтич по происхождению и киевлянин по зову души творил в современной столице Украины в течение 30 лет. Именно здесь он построил здания, которые по праву считаются визитной карточкой города – Караимскую кенассу, Римско-католический костел Святого Николая, Национальный художественный музей и так называемый Дом с химерами, расположенный на улице Банковой.

Городецкий в фактах:

Полное имя – Лешек Дезидерий Владислав, был рожден в селе на территории современной Виннчины

В школе имел посредственные оценки по всем предметам, кроме черчения и рисования, где ему не было равных

Свои первые серьезные проекты – усыпальницу барона Штейнгеля на Аскольдовой могиле и проект павильона для охотничьего общества – выполнил бесплатно

Большинство проектов реализовал с помощью цемента с собственного завода "Фор" на Киевщине

В 10-летнем возрасте Владислава его родители обанкротились – семье пришлось продать не только предметы роскоши, но и достаточно привычные предметы быта. Ощущение лишенности материального комфорта преследовало архитектора все время.

Владислав Городецкий Совет национальных сообществ Украины

"Киевский", наиболее длительный период профессиональной жизни Владислава Городецкого, начался после окончания в 1890 Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Дела архитектора пошли вверх после женитьбы на дочери купца Корнелии Марр. Вместе с красавицей-женой Владислав получил и влиятельных товарищей.

Карьеру Городецкий начал со строительства туалетов, а уже после этого ему поручили проектирование не просто дома, а целого квартала в центре Киева.

На территории бывшей усадьбы профессора Меринга Городецкому и еще трем выбранным архитекторам поручили спланировать улицы. Сейчас это территория от Крещатика до ул. Банковой. Именно благодаря этому проекту Владислав не только заработал средства на приобретение цементного завода, но и навеки увековечил свою фамилию на одной из застроенных улиц.

Ул. Городецкого Google-карты

Где искать Городецкого

Все самое известное наследие архитектора расположено в сердце Киева – там, где традиционно жили самые состоятельные горожане. Немало зданий Владислава Городецкого построены в стиле историзма, благодаря чему он никогда не ограничивал себя одним архитектурным течением и воспроизводил в одном здании элементы разных эпох. Именно за эклектизм и был назван "киевским Гауди", по аналогии со своим известным каталонским коллегой.

Среди построений, где объединились, казалось бы, несовместимые вещи, есть и Киевский художественно-промышленный музей императора Николая II, названный ныне Национальным художественным музеем Украины.

Помпезное здание на ул. Грушевского, 6 охраняют два льва и грифоны, а вход в музей возможен только через древнюю лестницу.

Выполненная в неоклассическом стиле застройка имеет античные колонны и горельеф, а изнутри здание кажется намного выше и просторнее, чем выглядит снаружи.

Национальный художественный музей Украины Google-карты

Без преувеличения завораживающее сооружение Городецкого – неоготический Костел Святого Николая на Большой Васильковской улице. Строился в течение 1899 – 1909 годов, по назначению использовался только до 1946 года, после чего атеистические "советы" закрыли его для посещений и сделали из него хозяйственное помещение.

С 1978 года костел стал Домом органной музыки, а ныне используется еще и для богослужений Римско-Католической церкви.

Костел Святого Николая tour-collection

Яркий пример мавританско-арабского стиля – Караимская кенасса по ул. Ярославов Вал. Этот молитвенный дом Городецкий проектировал вместе с другим известным архитектором, Антоном Страусом.

Построенное в 1902 году здание украшал роскошный купол и лепнина итальянца Элио Саля. К сожалению, время и советская власть к этому наследству Городецкого были беспощадными. В 1926 году в помещении разместили политпросвещение, затем – Кукольный театр и кинотеатр. За эти годы здание было непоправимо разрушено и потеряло купол. Сейчас в кенассе расположен Дом актера.

Караимская кенасса www.city-kyiv.com.ua

После нескольких масштабных проектов и лет оттачивания мастерства архитектор наконец сделал подарок не только Киеву и потомкам, но и себе. Говорят, что модернистский Дом с химерами он строил специально к своему 40-му дню рождения, который отметил в 1903.

Узнав о месте и идею застройки, все знакомые и коллеги архитектора считали его сумасшедшим – крутой обрыв на месте высушенного болота совсем не выглядел надежным для такого монументального сооружения.

Однако Владислав Городецкий не слушал критиков и воспроизвел на фасаде и внутри дома причудливых монстров и животных. Планировалось, что здание будет использоваться как доходный дом, то есть будет арендоваться квартирантами. Для себя создатель оставил только 4, наивысший этаж.

Из-за финансовых проблем Городецкий в 1912 году был вынужден заложить свои детище кредитному обществу, а впоследствии Дом с химерами был продан.

Дом с химерами Wikipedia

После Октябрьской революции дом национализировали, а все квартиры сделали коммунальными. В настоящее время используется как резиденция президента Украины.

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