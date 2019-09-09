Голый курьер-звезда Киева снова засветился на видео. 18+

В Киеве обнаженный мужчина якобы с рюкзаком одной из известных курьерских компаний по доставке еды второй раз попал на видео. Сначала он в одних лишь трусах принес заказ в аудиторию Киевского политехнического института, а потом и в Национальный авиационный университет.

Пикантный ролик опубликовали на странице Perepichka News в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Парень поехал с гастролями в НАУ", – коротко подписали пост в сети.

Голый курьер-звезда Киева снова засветился на видео Скриншот

На ролике видно, как мужчина зашел в один из кабинетов. Позже слышно, как удивленная работница объясняла ему, как пройти в столовую.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды, который лишь в одних трусах принес заказ. На кадрах показан парень, доставивший еду в аудиторию Киевского политехнического института.

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