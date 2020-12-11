Школьница из Киева, упавшая 40 раз на Андреевском спуске в гололед, стала звездой иноСМИ

Девочка Мария из Киева, которая в гололед не могла пройти по Андреевскому спуску и попала на видео, стала героиней иностранных СМИ.

Так, ролик падений ребенка, ставший вирусным, опубликовали многие зарубежные медиа, в том числе – американская телерадиосеть CBS и крупнейшая немецкая газета Bild (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Американские медиа поделились историей о маленькой жительнице Киева Скриншот

Видео опубликовали на портале Bild Скриншот

В комментарии "Сегодня" школьница рассказала, что упала на покрытой льдом дороге 40 раз. Ребенок не пострадал, лишь немного забил колено.

Девочка рассказывает журналисту о своем приключении Скриншот видео

Известно, что девочка занимается гимнастикой. Журналисты пошутили, что там ребенок научился правильно падать. Вероятно, поэтому ее "приключения" на Андреевском спуске обошлись без травм.

Мария отметила, что к ней пришел ее брат и помог добраться домой. У школьницы много братьев и сестер, поскольку семья взяла детей из приюта.

Падения девочки Скриншот

Мария Скриншот

Мать девочки рассказала, что пока видео с ее ребенком веселило сеть, сама она не могла смотреть на него без слез.

Видео падений маленькой девочки на улице:

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