Школьница из Киева, упавшая 40 раз на Андреевском спуске в гололед, стала звездой иноСМИ

Девочка Мария из Киева, которая в гололед не могла пройти по Андреевскому спуску и попала на видео, стала героиней иностранных СМИ.

Так, ролик падений ребенка, ставший вирусным, опубликовали многие зарубежные медиа, в том числе – американская телерадиосеть CBS и крупнейшая немецкая газета Bild (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В комментарии "Сегодня" школьница рассказала, что упала на покрытой льдом дороге 40 раз. Ребенок не пострадал, лишь немного забил колено.

Известно, что девочка занимается гимнастикой. Журналисты пошутили, что там ребенок научился правильно падать. Вероятно, поэтому ее "приключения" на Андреевском спуске обошлись без травм.

Мария отметила, что к ней пришел ее брат и помог добраться домой. У школьницы много братьев и сестер, поскольку семья взяла детей из приюта.

Мать девочки рассказала, что пока видео с ее ребенком веселило сеть, сама она не могла смотреть на него без слез.

Видео падений маленькой девочки на улице:

Как сообщал OBOZREVATEL: