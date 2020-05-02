В средине апреля места для больных коронавирусом COVID-19 в Александровской клинической больнице в Киеве были заполнены на 100%, но в конце месяца свободные койки уже были.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в интервью LB.ua сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко. Медик уточнила, что раньше в инфекционном корпусе лежало 86-88 человек, по состоянию на 29 апреля их было 69.

"Мы выписываем по 18 больных в сутки, а поступления последние 2-3 суток – до 10 больных", – отметила она.

Женщина подчеркнула, что два дня слишком малый отрезок для выявления тенденции эпидемии. "Я бы не расслаблялась. Но факт – 2-3 суток у нас поступления до 10 больных", – сказала она.

Антоненко отметила, что в реанимации больницы находятся 5 больных, они кислородозависимые, но не на ИВЛ и не на ЭКМО.

Людмила Антоненко LB.ua

"У нас по структуре 82 кровати в инфекционных отделениях, еще 6 коек в инфекционной реанимации. И дополнительно мы развернули еще 20 коек в том же корпусе. То есть, мы могли поместить там до 100 больных, сконцентрировали в том корпусе оборудование, полностью обеспечили средствами индивидуальной защиты весь персонал", – рассказала Антоненко.

Кроме того, для приема больных COVID-19 подготовлен еще один корпус, который до этого использовался для оказания медицинской помощи пациентам с инсультами.

"Это было непросто – надо было полностью освободить корпус... А потом подготовить все для приема инфекционных больных. Внутри корпуса нужно было сделать зонирование – чистую зону, серую зону, так называемую буферную и грязную зону, где собственно находятся больные и работают специалисты в средствах индивидуальной защиты. Я обратилась за помощью к меценатам, и некоторые из них сразу откликнулись. За неделю подготовили корпус еще на 100 коек. Но пока этот корпус мы не заполняли", – рассказала директор больницы.

Как писал OBOZREVATEL, в США официально одобрили применение в экстренных случаях экспериментального препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) при COVID-19.