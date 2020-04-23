Главврач Александровки сообщила о критической ситуации с COVID-19: в больнице нет мест

В Александровской клинической больницы Киева из-за пандемии COVID-19 заканчиваются места в инфекционных отделениях.

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В медучреждении для новых пациентов готовятся дополнительные резервные кровати. Об этом в Facebook сообщила главный врач клиники Людмила Антоненко.

"По состоянию на 22 апреля в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них – 76 с подтвержденным коронавируса, 80 – с пневмонией, 6 – в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет", – говорится в сообщении.

В Александровку привезли средства защиты Facebook Людмила Антоненко

Антоненко отметила, что сейчас наблюдаются случаи локальных вспышек COVID-19 в Киево-Печерской лавре, Почаевской лавре и общежитии в Вишневом.

"В последние дни у всех усиливается обманчивое впечатление, что коронавирусная болезнь не набирает обороты, мы уверенно идем к ослаблению и завершению карантина, возвращаемся к полноценной социальной жизни. Однако угроза есть, и она еще никуда не исчезла. COVID-19 – невидимый враг, который еще может нанести мощный удар", – предупредила врач.

В Александровку привезли средства защиты Facebook Людмила Антоненко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

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