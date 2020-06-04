"Главный" отель Киева показали на архивных фото и в современности: что изменилось

В сети показали архивное фото строительства "главного" отеля Киева – "Украина" – на улице Институтской.
Соответствующий снимок разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть старые и современные фото сооружения, сравнив, как изменилось место.
В сети также отметили, что опубликованный кадр датированный 1959-1960-ми годами. Также там написали, что отель когда-то назывался "Москва".
Раритетные снимки
"Главный" отель Киева – "Украина". Строительство в 1959-1960-х годах
Клуб коренного киевлянина
"Главный" отель Киева – "Украина" в 1962 году
retroua.com
"Главный" отель Киева – "Украина" в 1966 году
retroua.com
"Главный" отель Киева – "Украина" в 1967 году
retroua.com
Современные фото
"Главный" отель Киева – "Украина" в современности
Wikipedia
"Главный" отель Киева – "Украина" в современности
wikiwand.com
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