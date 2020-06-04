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4 июня • обновлено в 05:54
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"Главный" отель Киева показали на архивных фото и в современности: что изменилось

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В сети показали архивное фото строительства "главного" отеля Киева – "Украина" – на улице Институтской.

Соответствующий снимок разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть старые и современные фото сооружения, сравнив, как изменилось место.

В сети также отметили, что опубликованный кадр датированный 1959-1960-ми годами. Также там написали, что отель когда-то назывался "Москва".

Раритетные снимки

"Главный" отель Киева – "Украина". Строительство в 1959-1960-х годах

"Главный" отель Киева – "Украина". Строительство в 1959-1960-х годах

Клуб коренного киевлянина

"Главный" отель Киева – "Украина" в 1962 году

"Главный" отель Киева – "Украина" в 1962 году

retroua.com

"Главный" отель Киева – "Украина" в 1966 году

"Главный" отель Киева – "Украина" в 1966 году

retroua.com

"Главный" отель Киева – "Украина" в 1967 году

"Главный" отель Киева – "Украина" в 1967 году

retroua.com

Современные фото

"Главный" отель Киева – "Украина" в современности

"Главный" отель Киева – "Украина" в современности

Wikipedia

"Главный" отель Киева – "Украина" в современности

"Главный" отель Киева – "Украина" в современности

wikiwand.com

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло 55-летнее раритетное фото Крещатика в Киеве.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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