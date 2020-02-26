Главными проблемами, из-за которых Киев ежедневно стоит в пробках, являются огромный прирост автомобилей и несоблюдение правил дорожного движения водителями.

Такое заявление сделал главный архитектор Киева Александр Свистунов в интервью Liga.net. Он поделился идеями, как можно разгрузить дороги столицы Украины.

"Приоритет и будущее должны быть за общественным транспортом. Киев – неудобный город для частного пользования автомобилем. Поэтому дорогие парковки в центре города – хороший способ разгрузить дороги", – сказал главный архитектор города.

Главный архитектор Киева раскрыл причины огромных пробок в столице

По его словам, выводы Мирового банка и комплексная схема транспорта столицы показали, что транспортная система города в лучшие времена гарантирует спокойный трафик.

"Главная проблема – в сумасшедшем приросте автомобилей, а также несоблюдении правил дорожного движения, особенно правил парковки", – подчеркнул Свистунов.

Он добавил, что этому может помочь работа речного трамвая, открытие "перехватывающих хабов", где можно было бы остановить авто и даже пересесть на общественный транспорт.

"Это серьезные переходы кольцевой линии большой окружной вокруг Киева, развитие которой было заложено еще в 2003 году... Как я уже говорил, нужно поднять цены на парковки, увеличить штрафы за парковку в неположенном месте", – подытожил Свистунов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев почти каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки. Появилось впечатляющее видео с высоты птичьего полета.

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