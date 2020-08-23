Главную улицу Киева показали на 140-летних фото: как изменился Крещатик
В сети показали на фото, как с 1880-х годов и до сегодня менялась главная улица Киева – Крещатик.
Соответствующие снимки разместил сайт "Крещатик". Улица пролегает с севера на юг – от Европейской до Бессарабской площади (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Считается, что название улицы происходит от Крещатого оврага, который в давние времена был там. По дну оврага протекал полноводный ручей. Именно дорожка, которая пролегала вдоль водоема, впоследствии переросла в современный Крещатик.
"Хотя некоторые историки до сих пор утверждают, что именно здесь, а не в Днепре, в ручейке Крещатого оврага, во времена Владимира крестили неофитов Киевской Руси", – написали журналисты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили архивное фото улицы Крещатик в Киеве в 1970-х годах с современным снимком.