Главная елка Украины в этом году будет "расти" из пня на Софийской площади. Фото

Организаторы заявили, что главная новогодняя елка Украины на Софийской площади в Киеве будет самой необычной за последние годы.

Президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал "Сегодня", что тематикой Нового года 2021 станет "сказочный лес". Он также показал проект оформления (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сама елка будет искусственной, высотой до 31 метра, а в ее основании установят пень площадью 34 квадратных метра и диаметром 10 метров.

"Попасть в него желающие смогут через большие двери и выйти, спустившись по специальной лестнице. В пеньке будут открываться окошка, а из них – выглядывать совы. Пень будет служить основанием и на нем мы установим главную елку страны. Мы украсим ее специальной звездой. Высота конструкции с елочкой – до 31 метра. Это самая высокая елка на Софийской площади", – отметил Добруцкий.

Украсят ее тематическими игрушками: лесными зверями, шишками, грибами, желудями, а также яркими лампочками в виде свечей.

"Если все будет хорошо, то все желающие смогут зайти в сказочный пень и сделать там яркие фото. Но мы учли и худший вариант. Если массовые мероприятия будут запрещены в городе, то люди смогут просто полюбоваться убранством новогодней красавицы", – добавил организатор.

По его словам, вокруг главной елки на Софийской площади расставят пять фотозон с искусственными елками поменьше – от 8 до 10 метров. Каждая фотозона будет с разными лесными героями – эльфами, гномами и лесными животными.

Также елка появится и на Контрактовой площади, где ее украсят элементами Петриковской росписи.

Проект главной новогодней елки Украины. "Сегодня"

Как сообщал OBOZREVATEL, игрушки и иллюминация для главной новогодней елки в Киеве в 2020 году обошлись в 2,7 млн грн.