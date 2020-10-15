Главная больница Киева для зараженных COVID-19 забита почти на 100% – Степанов

В Александровской клинической больнице города Киева, которая принимает больных коронавирусом, заполнены все койки, отведенные для таких пациентов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, который 15 октября посетил одно из основных "ковидных" медучреждений столицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Всего в больнице отведено 430 коек для лечения больных COVID-19. На сегодняшнее утро здесь находится 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В частности, в реанимационном отделении 54 койки из 55 заняты", – отметил он.

По словам главы Минздрава, сейчас это почти 100-процентная заполняемость койко-мест.

Министр подчеркнул, что в целом в Украине есть 52 тысячи коек в больницах, которые можно выделить под лечение больных коронавирусом. В то же время сегодня в различных медучреждениях находится уже 20 475 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и это количество увеличивается.

"И оно продолжит увеличиваться, если мы не будем соблюдать правила, установленные в нашей стране, и рекомендации Минздрава, – отметил Степанов.

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