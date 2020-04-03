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3 апреля • обновлено в 08:44
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Глава Департамента здравоохранения Киева отказалась от самоизоляции из-за коронавируса

1.8т
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Директор Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург вернулась из-за границы в период вспышки коронавируса, однако проигнорировала необходимость самоизолироваться, как предусмотрено правилами карантина.

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Об этом стало известно из видео, опубликованного в Facebook министром Кабинета министров Еленой Лукаш (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не буду спрашивать, где была Валентина Григорьевна во время разгара эпидемии, и по каким таким уважительным причинам отсутствовала. Нам объяснили, что по семейным обстоятельствам. Но хочу спросить: не должны ли вы быть две недели в самоизоляции? Потому что, насколько нам известно, вы прибыли из другой страны", – поинтересовались у чиновника.

Гинзбург отказалась от самоизоляции

Гинзбург отказалась от самоизоляции

Однако директор киевского Департамента здравоохранения сказала, что эпидемия во всем мире не прервала ее планов на отпуск. Помимо этого, совершенно спокойно заявила, что в карантинных мерах или самоизоляции не нуждается.

"Ответ дать на что? Могла ли я быть в отпуске? Я три года работаю в Киеве и у меня не использованы отпуска. Потому что более 14 недель отпуска в году не использую. Я не должна в изоляции быть. Такого ответа достаточно?" – оправдалась Гинзбург.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевскую городскую клиническую больницу №9 обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом, из-за чего мужчину, которого уже забрала скорая, пришлось везти назад домой.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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