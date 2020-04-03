Глава Департамента здравоохранения Киева отказалась от самоизоляции из-за коронавируса

Директор Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург вернулась из-за границы в период вспышки коронавируса, однако проигнорировала необходимость самоизолироваться, как предусмотрено правилами карантина.

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Об этом стало известно из видео, опубликованного в Facebook министром Кабинета министров Еленой Лукаш (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не буду спрашивать, где была Валентина Григорьевна во время разгара эпидемии, и по каким таким уважительным причинам отсутствовала. Нам объяснили, что по семейным обстоятельствам. Но хочу спросить: не должны ли вы быть две недели в самоизоляции? Потому что, насколько нам известно, вы прибыли из другой страны", – поинтересовались у чиновника.

Гинзбург отказалась от самоизоляции

Однако директор киевского Департамента здравоохранения сказала, что эпидемия во всем мире не прервала ее планов на отпуск. Помимо этого, совершенно спокойно заявила, что в карантинных мерах или самоизоляции не нуждается.

"Ответ дать на что? Могла ли я быть в отпуске? Я три года работаю в Киеве и у меня не использованы отпуска. Потому что более 14 недель отпуска в году не использую. Я не должна в изоляции быть. Такого ответа достаточно?" – оправдалась Гинзбург.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевскую городскую клиническую больницу №9 обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом, из-за чего мужчину, которого уже забрала скорая, пришлось везти назад домой.

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