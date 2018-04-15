Герои парковок "оккупировали" кладбища: киевляне в бешенстве

В воскресенье, 15 апреля (воскресенье после Пасхи. – Ред.), когда в Киеве многие отмечали Гробки (день поминания умерших. – Ред.), возле кладбищ Киева заметили многих "героев парковки".

Они буквально устроили пробки на подъездах к кладбищам. Соответствующие фото появились на странице в Facebook dtp.kiev.ua.

В сети пожаловались, что люди не только парковались как попало, но и оставили после себя много мусора.

"Живые уже ничего не могут сделать для мертвых, даже поднять свои с**ки из автомобилей и преодолеть путь до могилы вдоль кладбища пешком. Разве что пожрать и бухнуть "поминая", ну или мусора в виде пластиковых цветов, пасок и яиц на памятниках оставить. Фу!" - написала Оля Миколюк, рассказывая о кладбище в Берковцах.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Другие пользователи сети также поделились своими впечатлениями.

"Был сегодня, в тихом афиге, оставил машину у дороги ни разу не пожалел, это жесть, при чем ездят по кладбищу как по трассе, сигналя пешеходам..... И да, приехать побухать на кладбище, потом бухим сесть за руль - это лучшая дань уважения покойным..." - написал Sergey Buzdes.

"Та же картина на Лукьяновском - кладбище маленькое - неужели так тяжело пронести свои организмы без машины (в которых, кстати, никаких старушек не наблюдалось)? А сигналили они да – старушкам", - рассказала Анна Волкова.

"Не ездим в воскресенье, невозможно пройти! Выкраиваем немного времени, на неделе. Цветы, только живые! И никогда не кушаем на кладбище!" - отметила Татьяна Фролова.

"Не кладбище, а как большая окружная! Пройти негде. Не поверю, что в каждой машине сидит старик или инвалид!" - написала Алла Алла.

Как сообщал "Обозреватель", украинцев призвали отказаться от искусственных цветов на поминках.