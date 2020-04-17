"Важен каждый час": Геращенко сделал важное заявление об экологическом ЧП в Киеве

Причинами рекордного загрязнения воздуха в Киеве стали раздутые ветром пожары в Житомирской области, а не в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что на ситуацию также повлияла пыльная буря, которая является весьма редким явлением для подобной местности.

"Она стала возможной из-за сильных порывов северо-западного ветра, достигавших порой скорости более чем 30 метров в секунду. К пыльной буре добавились клубы дыма и гари, которые поднялись от масштабных лесных пожаров, раздутых ветром в Житомирской области", – рассказал он.

Киев окутали облака дыма и пыли

Пожары начались под влиянием сильного ветра в районе сёл Выступовичи, Нижняя Рудня, Игнатополь, Гладковичи. В основном горит лесная подстилка, трава, сухие прошлогодние листья и бурелом на площади до 1000 гектаров.

Киев окутали облака дыма и пыли

Также Геращенко "во избежание слухов" опубликовал спутниковый снимок, сделанный Национальным космическим агентством.

"Отчетливо видно, что дым лесных пожаров принесен из Житомирской области, а не из зоны Чернобыльской АЭС, где пожары были остановлены ко вторнику. Никакого повышения радиоактивного фона в Киеве и его окрестностях не наблюдается", – подчеркнул он.

facebook.com/anton.gerashchenko

"Сейчас мы делаем и будем делать все возможное для остановки и минимизации последствий лесных пожаров в Украине, где важен каждый час, каждая единица техники, смелые и умелые действия каждого спасателя", – добавил Геращенко, отметив, что к Генштабу обратились с просьбой подключить тяжелую военную инженерную технику.

Как писал OBOZREVATEL, украинская столица стала первой в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Индекс качества воздуха в Киеве составил 380 пунктов при норме 50 – это очень высокий уровень опасности и грозит проблемами со здоровьем.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на ситуацию. Он рассказал, что спецтранспорт "Киевавтодора" будет усиленно работать над очищением улиц столицы.

Минздрав сообщил, что смог из-за горения сухостоя в Киеве и области может привести к отравлению продуктами горения. Были названы симптомы, при которых необходимо срочно обращаться к врачу.

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