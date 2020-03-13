Где в Киеве пройти тест на коронавирус: появился список больниц

В сети появился список из семи больниц Киева, где есть экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-2019, из-за которого в городе и стране в целом объявили карантин.
Информацию опубликовал народный депутат Украины 8-го созыва, заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем на своей странице в Telegram. По его словам, тесты делают только по медицинским показаниям. Процедура является бесплатной.
Киев и коронавирус. Иллюстрация
Приводим список больниц:
Александровская клиническая больница г. Киева;
Киевская городская клиническая больница № 4;
Киевская городская клиническая больница № 9;
Киевская городская детская клиническая больница № 1;
Киевская городская детская клиническая больница № 2;
Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.
Пост в сети
Скирншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
Он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать ежедневное измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.
Также в Киеве родителям должны были ограничить доступ к школам в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в учебных заведениях.
На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.
Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.
В Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
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