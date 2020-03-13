Где в Киеве пройти тест на коронавирус: появился список больниц

В сети появился список из семи больниц Киева, где есть экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-2019, из-за которого в городе и стране в целом объявили карантин.

Информацию опубликовал народный депутат Украины 8-го созыва, заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем на своей странице в Telegram. По его словам, тесты делают только по медицинским показаниям. Процедура является бесплатной.

Киев и коронавирус. Иллюстрация

Приводим список больниц:

Александровская клиническая больница г. Киева;

Киевская городская клиническая больница № 4;

Киевская городская клиническая больница № 9;

Киевская городская детская клиническая больница № 1;

Киевская городская детская клиническая больница № 2;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Пост в сети Скирншот

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