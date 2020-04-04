У Кличко сказали, где в Киеве можно достать маски и дезинфекторы

Защитные одно- и многоразовые маски, а также антисептики и перчатки в Киеве можно купить в аптеках КП "Фармация".

Об этом на странице в Facebook заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он выступил за обязательный масочный режим, предусмотренный правилами карантина из-за коронавируса, которые начнут действовать в Украине с 6 апреля.

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Где купить маски в Киеве: у Кличко ответили pixabay.com

"В свободном доступе можно купить как одноразовую, так и марлевую маску многоразового использования.

В общем, сейчас в аптечной сети в наличии около 70 тысяч масок, запасы которых постоянно обновляются. Также в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и перчатки", – сообщил Поворозник.

Статистика заболеваемости по странам facebook.com/povoroznyk.m

Он также отметил, что, по прогнозам главного санитарного врача страны, 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме.

"А это значит, что они могут даже не почувствовать, что болеют, и в это же время стать источником распространения инфекции. Именно поэтому маски нужно носить всем!" – написал чиновник.

Карта СНБО, показывающая количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине по регионам Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, накануне Кабмин ответил на самые распространенные вопросы украинцев об ужесточенных правилах карантина.

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