У Кличко сказали, где в Киеве можно достать маски и дезинфекторы

Защитные одно- и многоразовые маски, а также антисептики и перчатки в Киеве можно купить в аптеках КП "Фармация".
Об этом на странице в Facebook заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он выступил за обязательный масочный режим, предусмотренный правилами карантина из-за коронавируса, которые начнут действовать в Украине с 6 апреля.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Где купить маски в Киеве: у Кличко ответили
pixabay.com
"В свободном доступе можно купить как одноразовую, так и марлевую маску многоразового использования.
В общем, сейчас в аптечной сети в наличии около 70 тысяч масок, запасы которых постоянно обновляются. Также в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и перчатки", – сообщил Поворозник.
Статистика заболеваемости по странам
facebook.com/povoroznyk.m
Он также отметил, что, по прогнозам главного санитарного врача страны, 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме.
"А это значит, что они могут даже не почувствовать, что болеют, и в это же время стать источником распространения инфекции. Именно поэтому маски нужно носить всем!" – написал чиновник.
Карта СНБО, показывающая количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине по регионам
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, накануне Кабмин ответил на самые распространенные вопросы украинцев об ужесточенных правилах карантина.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.