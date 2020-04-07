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7 апреля • обновлено в 14:57
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Где в Киеве будут проходить обсервацию люди из-за границы: Кличко дал ответ

1.9т
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В Киеве подготовили уже четыре базы для обсервации в рамках карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 тех жителей столицы, которые возвращаются из-за границы.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, по состоянию на 7 апреля в двухнедельной обсервации в городе находилось 207 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Правительство своим решением ввело обязательную процедуру обсервации для всех, кто прибывает из-за границы. Несколько гостиниц и баз отдыха для обсервации подготовили министерства. Это объекты, которые находятся на их балансе. Столица также подготовила уже четыре таких базы для киевлян. Таким образом, Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию", – подчеркнул Кличко.

Кличко объяснил, где в Киеве будут проходить обсервацию прибывшие из-за границы. Иллюстрация

Кличко объяснил, где в Киеве будут проходить обсервацию прибывшие из-за границы. Иллюстрация

По его словам, на днях должны прибыть еще несколько самолетов с украинцами, которые вернутся из-за границы. Пока неизвестно, сколько среди них будет жителей Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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