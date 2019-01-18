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/Жизнь столицы

Где купаться на Крещение в Киеве: опубликована карта

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Каждый год в Киеве на Крещение множество людей ныряют в ледяную воду, со временем обряд становится все популярнее. В нынешнем году для этих целей в столице подготовили 12 локаций.

Как сообщает корреспондент ObozTV, в местах купания уже обустроили все условия, а 19 января на месте будут дежурить медики и спасатели, чтобы избежать несчастных случаев.

В сети опубликовали карту, на которой обозначены все локации:

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Гидропарк – одно из самых популярных мест для купания в Киеве. Сюда обычно приезжают известные политики и чиновники. Вода традиционно освящается высшими церковными чинами, говорится в сюжете.

В экстрим-центре XPark в парке Дружбы народов в честь Крещения пройдет фестиваль с развлекательной программой для моржей. Ныряние в проруби на Трухановом острове будет максимально безопасным – тут будут дежурить спасатели и служба МЧС.

Место для ныряний оборудовали и на Оболонской набережной. Тут воду будет освящать митрополит Московского патриархата Онуфрий.

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