ГАСИ обязали выдать сертификат на скандальный дом-монстр в Киеве

Окружной административный суд своим решением обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на дом-монстр в Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29.

Изначально, фирма обратилась в ГАСИ с заявлением о принятии в эксплуатацию объекта, но получила отказ. После этого "Патели Лизинг" подал в суд, передают "Наші Гроші".

Как указал суд, суть спора сводилась к тому, что, по мнению фирмы, она для получения сертификата готовности дома к эксплуатации осуществила все законодательно предусмотренные действия. В то время как в инспекции заявляют, что к обзору дома их не допустили.

Рассмотрев материалы дела, суд указал, что в отказе ГАСИ сослалась на пункт "не предоставлено документов, необходимых для принятия решения". Суд отметил, что ГАСК при этом не обосновала, какие конкретно документы не были предоставлены.

При этом суд заявил, что единственным законодательно выдающимся документом, необходимым для принятия решение о выдаче сертификата, является Акт готовности объекта к эксплуатации. Застройщик такой акт предоставил вместе с заявлением.

Кроме того, суд отметил, что в ГАСИ не предоставили каких-либо материалов фото или видео, или иной фиксации недопуска на объект.

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