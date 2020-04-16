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17 апреля • обновлено в 01:35
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Гарь в Киеве: какие районы "отравлены" больше всего

1.9т
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Самый высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве в ночь на пятницу, 17 апреля, был зафиксирован в Голосеевском районе.

Такие данные опубликованы сервисом iqair.com. Отметим, накануне в этой части столицы Украины произошел масштабный пожар.

В частности, по состоянию на 00:30 17 апреля в районе парка был замечен показатель в 343 AQI. В Шевченковском и Деснянском районах воздух относительно чище, но все равно загрязнен выше нормы.

Загрязнение воздуха в Киеве: карта по районам

Загрязнение воздуха в Киеве: карта по районам

Коллаж

Предлагаем посмотреть карты:

Гарь в Киеве: какие районы "отравлены" больше всего

Скриншот

Гарь в Киеве: какие районы "отравлены" больше всего

Скриншот

Киев – первый в антирейтинге

Киев – первый в антирейтинге

Скриншот

Гарь в Киеве: какие районы "отравлены" больше всего

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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Кияни Жизнь столицы

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