"Ганьба!" В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги. Фото и видео

В Киеве, возле Офиса президента, на улице Банковой, 19 февраля начались два митинга. На один из них – протест под названием "Save ФОП" – вышли представители малого и среднего бизнеса с требованиями о изменениях в законодательстве. Другой же митинг – против законопроектов о медиа и о дезинформации.

Об ситуацию на Банковой сообщил OBOZREVATEL, побывавший на месте событий. В руках протестующих были флаги с лозунгами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как написало издание "Информатор", на митинг "Save ФОП" по состоянию на 10:30 собралось около 1000 человек из разных городов Украины, но их количество постоянно увеличивалось. Малый и средний бизнес требовал отмены законов №128-ІХ; 129-ІХ, и принятие Верховной Радой законопроектов №2644; 2645.

В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги

Люди потребовали от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он вышел к ним, а также кричали "Ганьба!".

Как написал ZIK, митинг журналистов направлен именно против законопроектов о медиа и о дезинформации. А участники "Save ФОП" решили после акции под Офисом президента пойти шествием к Кабмину.

Также появилась информация о том, что автобусы с предпринимателями, которые хотели принять участие в акции, не пропускали в столицу.

Пресс-служба полиции Киева на своем сайте написала, что для обеспечения мирного проведения акций и с целью недопущения нарушений общественного порядка полицейские с нацгвардейцами и спасателями заступили на усиленное дежурство.

В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги

В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги

В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги

В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги

В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги

В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги Информатор

В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги Информатор

В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги Информатор

В Киеве под Офисом президента люди собрались на массовые митинги Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля на подъездах к Киеву, а также в центре города, под зданием Кабинета министров Украины (улица Михаила Грушевского), водители десятков фур устроили митинги.

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